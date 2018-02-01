شاهد كيف سرق لصوص جهاز صراف آلي في بريطانيا!

شاهد كيف سرق لصوص جهاز صراف آلي في بريطانيا!

العالم
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 09:19 (GMT +0400).
سرقاتبريطانياجرائمجرائم سرقة
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مجموعة من اللصوص استخدموا سيارة لاند روفر مسروقة لتحطيم واجهة متجر في كامبريدج شاير

مجموعة من اللصوص استخدموا سيارة لاند روفر مسروقة لتحطيم واجهة متجر في كامبريدج شاير، لمحاولة سرقة جهاز الصراف الآلي.

سرقاتبريطانياجرائمجرائم سرقة