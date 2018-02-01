مجموعة من اللصوص استخدموا سيارة لاند روفر مسروقة لتحطيم واجهة متجر في كامبريدج شاير، لمحاولة سرقة جهاز الصراف الآلي.
شاهد كيف سرق لصوص جهاز صراف آلي في بريطانيا!
شاهد كيف سرق لصوص جهاز صراف آلي في بريطانيا!
العالم
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 09:19 (GMT +0400).
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مجموعة من اللصوص استخدموا سيارة لاند روفر مسروقة لتحطيم واجهة متجر في كامبريدج شاير
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