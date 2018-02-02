السجن المؤبد لمنفذه.. قاضية بريطانية: دهس المصلين أمام مسجد فينزبيري هجوم إرهابي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن المؤبد على دارين أوزبورن، منفذ هجوم دهس مصلين بسيارة "فان" خارج مسجد، في منطقة فينزبيري بارك بشمال لندن، في يونيو/ حزيران الماضي.

وأدانت هيئة محلفين، الخميس، أوزبورن بالقتل والشروع في القتل، في عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة لمدة 43 عاما على الأقل على أوزبورن البالغ من العمر 48 عاما.

وبعد الجدل الذي أُثير في وسائل الإعلام حول ما إذا كان يجب وصف هذا الهجوم بالإرهابي أم لا وانتقاد المعايير المزدوجة في وصف الهجمات إذا كان منفذها غير مسلم، قالت القاضية بوبي تشيماغرب إن الهجوم الذي نفذه أوزبورن "كان هجوما إرهابيا"، وأضافت أنه "تطرف سريعا وكان يسعى للقتل".

وقالت المحكمة يبدو إن أوزبورن تطرف بسبب الغضب من هجمات إرهابية نفذها مسلمون في لندن ومانشستر عام 2017، وفضيحة تحرش جنسي بأطفال، متورط فيها رجال يحملون الجنسيتين البريطانية والباكستانية.