رفع السرية عن مذكرة تتهم FBI بالانحياز ضد ترامب في التحقيق حول روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، بموافقة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، مذكرة سرية تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالانحياز ضد ترامب في التحقيقات حول تواطؤ روسي مع فريق دونالد ترامب الانتخابي.

وأعد المذكرة النائب الجمهوري ديفن نيونز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، رخم اختلاف آراء أعضاء ديمقراطيين في اللجنة ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من نشر المذكرة، قائلا إن: "لدينا مخاوف جدية بشأن وجود إغفال مادي للوقائع يؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة".

ويعد نشر المذكرة التحرك الأكثر وضوحا من الجمهوريين للتشكيك في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في علاقة ترامب وروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي نشر المذكرة إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين ترامب ووزارة العدل ودوائر الاستخبارات.