18 جريحا بعد دهس حافلة صغيرة لمشاة بشنغهاي

دبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أصيب 18 شخصا بجروح، منهم ثلاثة حالتهم خطرة بعد دهس حافلة صغيرة لمشاة في حادثة وقعت وسط مدينة شانغهاي شرق الصين، صباح الجمعة، ولا تزال التحقيقات جارية في الأسباب وراء ذلك.

وذكرت صحيفة "بيبول" المحلية اليومية أن الحادثة وقعت مقابل متجر ستاربكس، لافتة إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تحمل عددا من خزانات الوقود، دون تقديم تفاصيل إضافية، ذاكرة أن سبب الحادثة تحت التحقيق.

وذكرت السلطات في المدينة أن الحادثة وقعت الساعة التاسعة صباحا وأن الحافة اشتعلت، حيث قام رجال الإطفاء بإخماد النيران وإبعاد المصابين عن الحافلة.