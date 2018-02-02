بعد إشادة ترامب بدورها.. هكذا ظهرت ميلانيا بإعلان "افلاك"
هكذا ظهرت ميلانيا بإعلان "افلاك"
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 04:28 (GMT +0400).
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خلال اجتماع للحديث عن الضرائب في المكتب البيضاوي، ذكر الرئيس ترامب أحد موظفي افلاك أن زوجته ميلانيا شاركت بإعلان لشركة التأمين "افلاك" العام 2005.
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