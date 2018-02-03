تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لنساء يخلعن الحجاب في طهران للاحتجاج على قانون يجبرهن على ارتداء الحجاب في الشوارع.
شاهد.. إيرانيات يخلعن الحجاب في شوارع طهران
شاهد.. إيرانيات يخلعن الحجاب في شوارع طهران
العالم
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 09:00 (GMT +0400).
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وتطالب الناشطات بتعديل القانون الذي يعتبرنه يحد من حقوقهن.
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