شاهد.. والد إحدى ضحايا لاري نصار يهاجمه بالمحكمة

حاول والد إحدى ضحايا لاري نصار، مهاجمة الطبيب السابق للاتحاد الأميركي للجمباز الذي يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.
ووقعت الحادثة بعد طلب والد الفتيات من القاضية السماح له بالبقاء لبضع دقائق "في غرفة مغلقة مع المتهم الذي وصفه بالوحش.
وإثر رفض القاضي ذلك الطلب، اندفع الوالد فجأة نحو الطبيب قبل أن ينقض عليه رجال الشرطة ويطرحوه أرضا.
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