بالأرقام..الأطفال عندما يتحولن لعرائس "بالأسود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زال زواج الأطفال يُعتبر مشكلة عالمية في العام 2018، إذ أن هناك سنويا 15 مليون فتاة تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وفقا لـGirls not Brides، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى مكافحة ظاهرة زواج القاصرات.

ففي كل دقيقة تتزوج 28 فتاة قاصر، أي بمعدل فتاة واحدة كل ثانيتين. وعادة، ما تكون آثار الزواج المبكر مدمرة، على صحة الفتيات النفسية والجسدية، وغالباً ما يدفعن ثمناً باهظاً، إذ يُحرمن من التعليم، أو من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وفرص العمل.

وتتحول الكثير من الفتيات إلى ضحايا للعنف المنزلي. ويُوجد 700 مليون امرأة تزوجن وهن قاصرات من حول العالم، إذ وفقاً لإحصائيات Girls not brides، فإن زواج الأطفال يحدث في العديد من مناطق العالم، ويؤثر على جميع الأديان، والأعراق، والثقافات. وتحتل النيجر المرتبة الأولى في معدل زواج الأطفال، بينما يُوجد العدد الأكبر منهن في الهند.