حصرياً: كيف يتفادى كيم جونغ أون العقوبات لتمويل طموحاته النووية؟

كيف يتفادى جونغ أون العقوبات لتمويل طموحاته؟

العالم
آخر تحديث الأحد, 04 فبراير/شباط 2018; 02:18 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةأمريكاموزمبيق
2:30

تصدّر بيونغ يانغ خبراتها المميتة بحثاً عن المال، حتى إن كان ذلك باتجاه المناطق النائية بموزمبيق.

(CNN)-- تتبعنا التمويل غير المشروع لكوريا الشمالية، والتحقيق الطويل الذي امتد شهراً قادنا إلى رصيف لصيد السمك في مابوتو، بموزمبيق. لكن مع عقوبات تستمر لأكثر من عقد، كيف يمكن لهم إبقاء عملياتهم سرية؟

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نوويةأمريكاموزمبيق