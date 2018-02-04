حصرياً: كيف يتفادى كيم جونغ أون العقوبات لتمويل طموحاته النووية؟

(CNN)-- تتبعنا التمويل غير المشروع لكوريا الشمالية، والتحقيق الطويل الذي امتد شهراً قادنا إلى رصيف لصيد السمك في مابوتو، بموزمبيق. لكن مع عقوبات تستمر لأكثر من عقد، كيف يمكن لهم إبقاء عملياتهم سرية؟