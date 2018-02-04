إطلاق نار “عنصري” ضد أجانب في إيطاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتقلت الشرطة في إيطاليا رجلاً متهماً بإطلاق النار على أجانب في بلدة ماسيراتا السبت، ما تتسبب في إصابة ستة أشخاص. ونشرت الشرطة صورة تظهر اعتقال رجل يبدو أنه يلف علم إيطاليا حول عنقه.

قال عمدة ماسيراتا، رومانو كارانسيني، لـCNN إن اطلاق النار الذي كان من سيارة متحركة، كان “بدوافع عنصرية” ويُعتقد أنه مرتبط بعملية القتل الأخيرة لإيطالية في الثامنة عشر من عمرها، حيث اعتقل فيها نيجيري. وحدث إطلاق النار في مكان قريب من المكان الذي وُجدت فيه أشلاء باميلا ماستروبيترو الثلاثاء.

كارانسيني قال إن اسم المتهم بإطلاق النار هو لوكا ترايني وعمره 28 عاماً. واعتقلته الشرطة أثناء أدائه لتحية فاشية أمام نصب تذكاري لضحايا حرب. كما وُجدت بندقية في سيارته.