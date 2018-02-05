شاهد.. “الإسكندر الأكبر” يفجّر صراعاً ثقافياً وإقليمياً بين اليونان ومقدونيا

الإسكندر يفجّر صراعاً بين اليونان ومقدونيا

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 06:02 (GMT +0400).
اليونان
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النزاع نشب بعد أن حصلت الدولة البلقانية الصغيرة على استقلالها من يوغوسلافيا سابقاً في 1991.

(CNN)-- تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في العاصمة اليونانية، أثينا، الأحد، لإظهار غضبهم تجاه تسوية محتملة لنزاع طويل الأجل مع الجارة البلقانية حول استخدام اسم “مقدونيا.” وتأتي الاحتجاجات بعد أن استأنفت اليونان ومقدونيا محادثاتهما الشهر الماضي لحل النزاع الذي بدأ منذ أكثر من عقدين.

اليونان