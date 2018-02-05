شاهد.. “الإسكندر الأكبر” يفجّر صراعاً ثقافياً وإقليمياً بين اليونان ومقدونيا

(CNN)-- تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في العاصمة اليونانية، أثينا، الأحد، لإظهار غضبهم تجاه تسوية محتملة لنزاع طويل الأجل مع الجارة البلقانية حول استخدام اسم “مقدونيا.” وتأتي الاحتجاجات بعد أن استأنفت اليونان ومقدونيا محادثاتهما الشهر الماضي لحل النزاع الذي بدأ منذ أكثر من عقدين.