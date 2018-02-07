القضاء الأمريكي يقارب انهاء التحقيق في "تسريبات" بريد كلينتون 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلعت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من المشرعين، الثلاثاء، حول تحقيقاتها حول تصرفات مكتب التحقيقات الفدرالية "FBI"، خلال انتخابات عام 2016، بما في ذلك تحقيقه في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون.

ويقترب المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، من اختتام التحقيق الذي يتضمن فحص إجراءات كبار المسؤولين مثل مدير مكتب "FBI" السابق جيمس كومي، ونائب مدير مكتب "FBI" السابق اندرو ماكابي.

كلينتون تهاجم بوتين لـ.. فتح ساقيه على مصراعيها

والتقى هورويتز مع رئيس مجلس النواب كارولاينا الجنوبية، تري جودي، ومع أكبر الديمقراطيين في اللجنة من ماريلاند، وايليا كومينجس، ورئيس مجلس النواب القضائى بفرجنيا، بوب جودلات، والديموقراطي جيري نادلر من نيويورك.

وقال جودي الذي أكد الاجتماع أنه "مفيد" و "موضوعي"، ولكنه رفض التعليق.

وبدأ الجمهوريون بلجان الرقابة، في الخريف، والرقابة في مجلس النواب تحقيقهم الخاص في التعامل مع مكتب "FBI" وإدارة العدل في بريد كلينتون الإلكتروني. ومن المحتمل أن يكون هورويتز محدودا فيما يمكن ان يقوله لأن التحقيق في الوكالة ما زال مستمرا.

ملفات مدير حملة ترامب السابق: يمتلك ثروة و3 جوازات وأسماء مزيفة

وكان كومي ومكابي ورابيكي في صلب تحقيقات الكونغرس التي هدفت لمراجعة أسلوب التحقيق في ملف كلينتون وكذلك تعامل مكتب التحقيقات الفدرالية مع التحقيق الروسي. وتتوقع فرق الرقابة والقضاء إجراء المزيد من المقابلات، ويريد الكثير من الجمهوريين العودة إلى الكونغرس للإدلاء بشهاداتهم.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تقرير هورويتز في وقت مبكر من مارس/آذار المقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كان من المحتمل أن يصدر التقرير في مارس/ آذار أو في وقت لاحق مثل أبريل / نيسان، قال جودي في أبريل/ نيسان المقبل.