مانيلا، الفلبين (CNN)-- داخل حظيرة سيارات في العاصمة مانيلا، أشرف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شخصياً على تدمير عشرات السيارات الفارهة التي احتجزها مكتب الجمارك.
شاهد.. رئيس الفلبين يشرف على تدمير عشرات السيارات الفاخرة
رئيس الفلبين يشرف على تدمير سيارات فاخرة
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 07:38 (GMT +0400).
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رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، يشرف شخصياً على تدمير عشرين سيارة فاخرة
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