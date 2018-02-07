شاهد.. رئيس الفلبين يشرف على تدمير عشرات السيارات الفاخرة

مانيلا، الفلبين (CNN)-- داخل حظيرة سيارات في العاصمة مانيلا، أشرف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شخصياً على تدمير عشرات السيارات الفارهة التي احتجزها مكتب الجمارك.