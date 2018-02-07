شاهد.. رئيس الفلبين يشرف على تدمير عشرات السيارات الفاخرة

رئيس الفلبين يشرف على تدمير سيارات فاخرة

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 07:38 (GMT +0400).
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رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، يشرف شخصياً على تدمير عشرين سيارة فاخرة

مانيلا، الفلبين (CNN)-- داخل حظيرة سيارات في العاصمة مانيلا، أشرف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شخصياً على تدمير عشرات السيارات الفارهة التي احتجزها مكتب الجمارك.

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