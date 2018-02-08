توصية بسجن مؤبد لأمريكي قتل جاره العربي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجدت هيئة المحلفين في محاكمة الأمريكي ستانلي فيرنون مايجرز، المتهم مذنباُ بالتهم الأربع الموجهة إليه، وعلى رأسها جريمة القتل العمد إلى جانب حيازة سلاح ناري بعد ارتكاب جناية، وذلك لقتله جاره العربي الأمريكي، خالد جبارة في 12 أغسطس/ آب 2016، وهي جريمة أثارت آنذاك الكثير من الجدل حول "الكراهية" والقضايا العرقية.

وأوصت هيئة المحلفين بالحكم على مايجرز بالسجن مدى الحياة دون إتاحة الفرصة للإفراج المشروط وغرامة قدرها 10 آلاف دولار عن تهمة القتل؛ و10 سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دولار لتهمة حيازة سلاح ناري بعد جناية؛ والسجن لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها ألف دولار للتخويف الخبيث والمضايقات تحت تهمة "جريمة الكراهية"، إضافة إلى 6 أشهر في السجن مع غرامة قدرها ألف دولار لتهديده بتنفيذ أعمال عنف.

وحُددت جلسة النطق بالحكم في 20 فبراير/ شباط، الساعة 10 صباحاً. وقال مكتب النائب العام الأمريكي إن النيابة لم تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بمايجرز لأن العوامل المشددة اللازمة لها لا تنطبق في هذه الحالة.

يشار إلى أن مايجرز ليس غريباً عن عائلة القتيل، فلمدة سنوات، قالت عائلة جبارة المسيحية من أصول لبنانية إنه كان يرهبهم وينعتهم بأسماء غير لائقة، وقد رفعت العائلة دعوى ضده طالبه الحصول على حماية تمنعه من التواصل معهم.

في ليلة الحادثة، كان خليل قد اتصل بالشرطة ليقول لهم إن مايجرز يملك سلاحاً بعدما أخبره أحدهم بذلك. وفي وقت لاحق، تقول الشرطة إن مايجرز مشى إلى عتبة منزل جيرانه الأمامية وأطلق النار على خليل جبارة فقتله.