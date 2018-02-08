شاهد.. عرض عسكري لكوريا الشمالية يتزامن مع الأولمبياد

عرض عسكري كوري شمالي يتزامن مع الأولمبياد

العالم
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 11:32 (GMT +0400).
الألعاب الأولمبيةكوريا الجنوبيةكوريا الشمالية
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أقامت كوريا الشمالية الخميس عرضاً عسكرياً كان مُنتظرا في بيونغ يانغ

الألعاب الأولمبيةكوريا الجنوبيةكوريا الشمالية