جورج بوش من أبوظبي: روسيا تدخلت في انتخابات امريكا

اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو. بوش روسيا، بالتدخل في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016، وقال بوش، في مقابلة أجريت خلال مؤتمر في أبوظبي: "إن هناك دليلا واضحاً على أن الروس تدخلوا، لكن مدى تأثر النتيجة بذلك، فهذه مسألة أخرى."

"هناك دليل واضح على أن الروس تدخلوا، لكن مدى تأثر النتيجة بذلك فهذه مسألة أخرى.. لكنهم تدخلوا، وهذا يمثل خطورة على الديمقراطية"

“هذه إشكالية، بأن تتدخل دولة أجنبية في نظامنا الانتخابي، وأريد تذكيركم بأنهم قاموا بذات الأمر خلال الحرب الباردة، وبرعوا في محاولة التلاعب في الرأي العام سواء هنا أو في أوروبا.”