احتجاجات ضد كوريا الشمالية بالتزامن مع الأولمبياد الشتوية
احتجاجات ضد كوريا الشمالية في بيونغ تشانغ
العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 04:49 (GMT +0400).
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قامت شبكتنا بالتقاط فيديو لاحتجاجات مناهضة لكوريا الشمالية لمحتجين في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية وذلك قبل مراسم الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2018.
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