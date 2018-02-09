احتجاجات ضد كوريا الشمالية بالتزامن مع الأولمبياد الشتوية

1:19

قامت شبكتنا بالتقاط فيديو لاحتجاجات مناهضة لكوريا الشمالية لمحتجين في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية وذلك قبل مراسم الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2018.