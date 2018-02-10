مظاهرات في إيطاليا ضد التمييز العنصري والفاشية
مظاهرات بإيطاليا ضد التمييز العنصري والفاشية
العالم
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 09:03 (GMT +0400).
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تجمع حشود من الإيطاليين ذلك للتظاهر ضد العنصرية والفاشية، وذلك في مدينة ماسيراتا حيث أطلق رجل إيطالي النار منذ أسبوع على مهاجرين أفارقة مما أدى لإصابة 6 منهم، وهي الجريمة التي تعتقد السلطات الإيطالية أن لها "دوافع عنصرية".
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