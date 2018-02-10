مظاهرات في إيطاليا ضد التمييز العنصري والفاشية

0:55

تجمع حشود من الإيطاليين ذلك للتظاهر ضد العنصرية والفاشية، وذلك في مدينة ماسيراتا حيث أطلق رجل إيطالي النار منذ أسبوع على مهاجرين أفارقة مما أدى لإصابة 6 منهم، وهي الجريمة التي تعتقد السلطات الإيطالية أن لها "دوافع عنصرية".