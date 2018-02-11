تحطم طائرة روسية قرب موسكو ومقتل جميع ركابها

موسكو، روسيا (CNN)-- تحطمت طائرة ركاب روسية تحمل على متنها 71 شخصا، الأحد، قرب موسكو، فيما ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا ناجين من الحادث، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأفادت "تاس" بأن الطائرة من طراز "أنتونوف 148" تابعة لشركة طيران "ساراتوف". وأضافت أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بقليل من مطار "دوموديدوفو" في موسكو، وتحطمت عقب ذلك.

ونقلت "تاس" عن وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على حطام الطائرة ولا ناجين من الحادث، موضحة أن عدد من كانوا على متنها 71 شخصا هم 65 راكبا و6 من أفراد الطاقم.