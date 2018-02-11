أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شاهد حديث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع CNN عن الأزمة القطرية وتأثيرها على استضافة كأس العالم عام 2022.
وزير خارجية قطر لـCNN: نواجه ضغطا وحيدا.. والسعوديون مرحب بهم بالدوحة
وزير خارجية قطر لـCNN: نواجه ضغطا وحيدا
العالم
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 04:22 (GMT +0400).
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وزير خارجية قطر يتحدث مع شبكتنا عن كأس العالم وإمكانية لعب السعوديين في قطر حين استضافته عام 2022.
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