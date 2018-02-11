وزير خارجية قطر لـCNN: نواجه ضغطا وحيدا.. والسعوديون مرحب بهم بالدوحة

وزير خارجية قطر لـCNN: نواجه ضغطا وحيدا

العالم
آخر تحديث الأحد, 11 فبراير/شباط 2018; 04:22 (GMT +0400).
الأزمة القطرية الخليجيةالمملكة العربية السعوديةقطركأس العالم قطر 2022
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وزير خارجية قطر يتحدث مع شبكتنا عن كأس العالم وإمكانية لعب السعوديين في قطر حين استضافته عام 2022.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شاهد حديث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع CNN عن الأزمة القطرية وتأثيرها على استضافة كأس العالم عام 2022.

الأزمة القطرية الخليجيةالمملكة العربية السعوديةقطركأس العالم قطر 2022