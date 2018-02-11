وزير خارجية قطر لـCNN: نواجه ضغطا وحيدا.. والسعوديون مرحب بهم بالدوحة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- شاهد حديث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع CNN عن الأزمة القطرية وتأثيرها على استضافة كأس العالم عام 2022.