تساؤلات حول "انتحار" ناشط بيئي بسجن في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية إقدام الناشط البيئي، سيد إمامي، على الانتحار في سجنه بالعاصمة الإيرانية، طهران، بعد اعتقاله قبل نحو شهر واتهامه بالتجسس.

وقال رامين نجل سيد إمامي في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات السجن الإيراني قامت بإبلاغ العائلة بانتحار السجين البالغ من العمر 63 عاما ويحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية.

وقال رامين إنه "لا يصدق" هذه الادعاءات، في حين عبّر بعض أصدقاء وزملاء السجين الكندي، عن صدمتهم من هذه الأنباء، حيث قال علي رضا اشراقي، وهو طالب سابق درس على يد إمامي إن الأخير "لم يكن ابدا ناشطا سياسيا."

من جهتها قالت وزارة الخارجية الكندية لـCNN إنها "مطلعة على هذه التقارير وأن مكتبها القنصلي في أنقرة يعمل لجمع معلومات إضافية حول هذا الأمر بالإضافة إلى تقديم مساعدات للعائلة."