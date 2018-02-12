زوجة نجل ترامب تفتح رسالة تحتوي "مادة مشبوهة"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت شرطة نيويورك، الاثنين، إن فانيسا زوجة ابن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فتحت رسالة موجهة لزوجها، احتوت على مادة مشبوهة، وذلك في منزل الزوجين بمنطقة مانهاتن.

من جهتها قالت دائرة الإطفاء بنيويورك إن ثلاثة أشخاص نقلوا لمستشفى قريب بعد تعرضهم لإصابات طفيفة دون تحديد طبيعة هذه الإصابات أو هوية الأشخاص الذين نقلوا.

وحاوت شبكة CNN التواصل مع الحرس الرئاسي حول الموضوع دون الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.