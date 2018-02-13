بالتيمور الأمريكية تحتفل.. 10 أيام دون أي جريمة قتل!

بالتيمور، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من الغريب ألا تسمع عن جريمة قتل في مدينة بالتيمور، وهي أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية وصاحبة واحدة من أعلى معدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة، ولكن المدينة تعيش أجواء احتفالية هذه الأيام، إذ لم تشهد أي جريمة قتل منذ عشر أيام؛ وتعتبر أطول فترة خالية من جرائم القتل منذ خريف عام 2013.

وبدأ عدد جرائم القتل في بالتيمور، الملقبة بـ "مدينة السحر"، بالارتفاع عام 2015. حيث وصل عدد جرائم القتل في المدينة إلى 51.4 لكل 100 ألف نسمة في عام 2016، وفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي "FBI"، وبالمقارنة مع المدن الأمريكية الأخرى، كان لدى شيكاغو 28.07 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان، بينما لدى مدينة نيويورك 3.9 جريمة لكل 100 ألف من السكان.

وشهد سكان بالتيمور الذين يزيد عددهم عن 620 ألف نسمة ما مجموعه 343 جريمة قتل في عام 2017، وفقاً لما ذكرته شرطة بالتيمور، وهو رقم قياسي جديد لمستويات القتل في المدينة، كما يعد أعلى عدد من جرائم القتل منذ عام 1993 الذي شهد مقتل 353 شخصاً.

وبدأت فترة الهدوء التي استمرت 10 أيام بنداء لـ"وقف إطلاق النار" دعت إليه مجموعة من الناشطين في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من فبراير/شباط. وتقود المجموعة، التي يطلق عليها اسم "بالتيمور لوقف إطلاق النار"، جهودا شعبية للحد من العنف في الشوارع. وقامت المجموعة بالتجول في الأحياء مع ملصقات توعوية، وعمدت لتوزيع نشرات والتحدث مع الناس في الحي، بما في ذلك العصابات المتنافسة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.