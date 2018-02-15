شاهد.. لحظة دخول قوات أمريكية قاعة دراسية بعد اطلاق نار
لحظة دخول قوات أمريكية قاعة دراسية
العالم
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 05:33 (GMT +0400).
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فيديو قصير من داخل قاعة الدراسة في المدرسة الثانوية، شابة قامت بنشره على تويتر.
فيديو قصير من داخل قاعة الدراسة في المدرسة الثانوية، شابة قامت بنشره على تويتر.
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