كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق النار في هذه المدرسة الأمريكية

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مسؤولون أمنيون في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار في مدرسة ثانوية بالمدينة إلى 17 قتيلا بعدما اقتحم تلميذ سابق المدرسة، مطلقا النار باتجاه الطلاب.