كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق النار في هذه المدرسة الأمريكية

ما تحتاج معرفته عن إطلاق النار في هذه المدرسة

العالم
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 11:10 (GMT +0400).
أمريكافلوريداإطلاق نار
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قُتل 17 شخصاً على الأقل في إطلاق نار بثانوية في فلوريدا، وفقاً لمصادر من أجهزة القانون

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مسؤولون أمنيون في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار في مدرسة ثانوية بالمدينة إلى 17 قتيلا بعدما اقتحم تلميذ سابق المدرسة، مطلقا النار باتجاه الطلاب.

أمريكافلوريداإطلاق نار