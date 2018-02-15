بعد أسابيع من إنكار إدارة ترامب لاتهامات تقول إن حملته الرئاسية دفعت المال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع دونالد ترامب.
هذه النجمة الإباحية ستخبر العالم "قصتها" مع ترامب قريباً
نجمة إباحية ستخبر العالم "قصتها" مع ترامب
العالم
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 11:27 (GMT +0400).
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بعد أسابيع من إنكار إدارة ترامب لاتهامات تقول إن حملته الرئاسية دفعت المال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع دونالد ترامب.
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