هذه النجمة الإباحية ستخبر العالم "قصتها" مع ترامب قريباً

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بعد أسابيع من إنكار إدارة ترامب لاتهامات تقول إن حملته الرئاسية دفعت المال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع دونالد ترامب.