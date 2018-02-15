هذه النجمة الإباحية ستخبر العالم "قصتها" مع ترامب قريباً

نجمة إباحية ستخبر العالم "قصتها" مع ترامب

العالم
آخر تحديث الخميس, 15 فبراير/شباط 2018; 11:27 (GMT +0400).
أمريكادونالد ترامبميلانيا ترامب
2:14

بعد أسابيع من إنكار إدارة ترامب لاتهامات تقول إن حملته الرئاسية دفعت المال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع دونالد ترامب.

بعد أسابيع من إنكار إدارة ترامب لاتهامات تقول إن حملته الرئاسية دفعت المال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع دونالد ترامب.

أمريكادونالد ترامبميلانيا ترامب