لجنة مولر الخاصة تتهم 13 روسيّا بملف التدخل بانتخابات أمريكا 2016

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وجهت لجنة التحقيقات الخاصة في ملف التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، الجمعة، اتهامات لـ13 شخصا روسيا بالإضافة إلى ثلاثة جهات روسية.

شاهد كم مرة نفى ترامب التواطؤ مع روسيا 1:14

وبينت اللجنة، المعروفة باسم لجنة مولر، إن الاتهامات الموجهة لهذه الشخصيات تتمثل في "التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية،" بالإضافة إلى "التآمر لارتكاب تزوير بنكي وتزوير على الانترنت،" لافتة إلى أن خمسة من المتهمين وجهت لهم تهم "سرقة هويات."

وقال رود روسينتين، نائب المدعي العام الأمريكي في مؤتمر صحفي، الجمعة: "إنه لا توجد اتهامات بأن أمريكيا -انخرط على دراية وعلم مسبق- في هذا التدخل بالانتخابات،" ملقيا الضوء على "عدم وجود أدلة على أن هذا التدخل أثر على نتيجة الانتخابات."