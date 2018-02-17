روسيا ترد على اتهام 13 من مواطنيها بـ"التدخل بانتخابات أمريكا 2016": هراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، مساء الجمعة، اتهام 13 مواطنا روسيا بالتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بأنه "هراء" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تدوينة لزاخاروفا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قالت وفقا لما ترجمته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية: "لقد تبين أن عددهم 13 شخصا وفقا لوزارة العدل الأمريكية. 13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية!؟ 13 شخصا مقابل مليارات الدولارات من ميزانيات الأجهزة الأمنية؟ ضد الاستخبارات، ضد أحدث التطورات التكنولوجية؟… هراء، أليس كذلك؟" مشيرة إلى أن ذلك يعكس "الواقع السياسي الأمريكي الحالي".

ويذكر أن لجنة التحقيقات الخاصة في ملف التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وجهت الجمعة، اتهامات لـ13 شخصا روسيا بالإضافة إلى ثلاثة جهات روسية، موضحة أن الاتهامات الموجهة لهذه الشخصيات تتمثل في "التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية،" بالإضافة إلى "التآمر لارتكاب تزوير بنكي وتزوير على الانترنت،" لافتة إلى أن خمسة من المتهمين وجهت لهم تهم "سرقة هويات."