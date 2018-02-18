أمريكا: السجن المؤبد لناشط بالقاعدة كشفته بصمة على مصحف

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدرت محكمة أمريكية في نيويورك الجمعة حكما بالسجن لمدى الحياة بحق الناشط في صفوف تنظيم القاعدة، إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون، بتهم ذات صلة بنشاطات إرهابية، من بينها الهجمات المميتة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، وتقديم الدعم المادي للقاعدة، ومحاولة تفجير السفارة الأمريكية في نيجيريا، وفقاً لما أدين به في مارس/آذار الماضي.

وقالت النيابة العامة الأمريكية في بيان لها: "مع هذا الحكم، فإن نظامنا القضائي اعتبر هارون مرة أخرى مسؤولا في تنظيم القاعدة عن نشاطاته الإرهابية، مؤكدا أنه سيقضي بقية حياته في السجن."

وصرح مفوض شرطة نيويورك، جيمس أونيل، بأن هارون قد سبق له أن سافر من السعودية إلى افغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر وتلقى تدريبا مع تنظيم القاعدة.

وأصيب هارون بجروح خطيرة في هجوم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقع في أبريل/ نيسان عام 2003، واستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وأدى إلى مقتل الجندي من الدرجة الأولى، جيرود دينيس 19 عاما، من ولاية أوكلاهوما، وعنصر القوات الجوية، ريموند لوسانو، 24 عاما، من ولاية أريزونا، وقد اكتشفت الولايات المتحدة هويته من خلال بصمات أصابعه على مصحف صغير عُثر عليه قرب موقع الهجوم.

وذكرت الحكومة في بيانها أن هارون أُرسل إلى نيجيريا من قبل القاعدة، مع أوامر بتفجير قنبلة في السفارة الأمريكية، ولكن الخطة فشلت، وفر هارون إلى ليبيا حيث سجن من عام 2005 حتى عام 2011.

واحتجزت السلطات الإيطالية هارون، في يونيو/ حزيران 2011، على متن سفينة تحمل ألفا و200 لاجئ من شمال أفريقيا كانوا بطريقهم من جزيرة في البحر الأبيض المتوسط إلى البر الرئيسي الإيطالي، وفقا لما ذكرته وثيقة المحكمة.

وقالت الحكومة الفيدرالية إن هارون أبلغ السلطات الإيطالية أنه عضو بـ "القاعدة" وسعى إلى دخول أوروبا في عام 2005 لتنفيذ هجمات. وسلمت السلطات الإيطالية هارون إلى السلطات الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2012، بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية على عدم التماس عقوبة الإعدام.