"الطائرة الإيرانية" سقطت بعد بـ50 دقيقة ووصول الإسعاف الجوي لها "صعب جدا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، عن سقوط طائرة ركاب ومقتل ركباها وعددهم 60 إلى جانب الطاقم البالغ عدده 6، وذلك في رحلة داخلية، وفقا لما قالته شركة آسمان المالكة للطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الطائرة اختفت عن الرادار بعد مضي 50 دقيقة على إقلاعها وسقطت في منطقة جبلية وعرة في منطقة سميرم جنوب محافظة أصفهان وأن وصول الإسعاف الجوي لها "صعب جدا."

من جهته بعث علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، رسالة معزيا فيها، حيث أعرب عن "خالص العزاء والمواساة الي الاسر الحزينة وذوي هؤلاء الاعزاء الذين قضوا إثر هذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالي ان يتغمدهم برحمته وغفرانه وأن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان،" موجها "المسؤولين المعنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وأن يوفروا إمكانية تكريم وتشييع جثامين هؤلاء الضحايا."