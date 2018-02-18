البنتاغون في حالة قلق منذ طلب ترامب لعرض عسكري

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يبدو أن القلق يتزايد داخل الجيش الأمريكي حول تكاليف العرض العسكري المقترح من الرئيس دونالد ترامب والاضطراب الذي يمكن أن يسببه.

وذكر مسؤول عسكري على صلة مباشرة بالخطط المبدئية للمشروع، أنه إذا كان ترامب يصر على عرض عسكري من خلال واشنطن ويشارك فيه آلاف الجنود والمدرعات والصواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة، فإن هذا الحدث قد يعرقل جداول التدريب العسكري المهمة.

وأخبر مسؤول عسكري ثان شبكة CNN، أن هناك مخاوف بشأن تكلفة الحدث، كما أن البنتاغون ينظر في طلب تبرعات خاصة لتعويض بعض التكاليف غير العسكرية للحدث. ولا يمكن للتبرعات أن تغطي المرتبات العسكرية أو تكلفة نقل المعدات ولكن يمكن استخدامها لدفع ثمن جوانب أخرى من العرض.

وقال المسؤول الأول إنه لا توجد تقديرات ثابتة للتكاليف حتى يأمر الرئيس ترامب الجيش بتنظيم حدث معين، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة يمكن أن تتراوح بين 3 ملايين و50 مليون دولار، مؤكدا أنه لا يوجد شيء مؤكد في هذه المرحلة. ولا يوجد أي مبلغ مخصص حاليا لموازنة ميزانية الدفاع. وأشار مدير الميزانية، ميك مولفاني، إلى أن تقديرات العرض العسكري قد تتراوح ما بين 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن الحل الذي يتم البحث عنه للتخفيف من هذا القلق هو ما يسمى بـ "خيار الوسائط المتعددة" والذي يمكن أن يتضمن حفلا موسيقيا وشاشات فيديو كبيرة في المركز الوطني الذي يعرض صورا للعتاد العسكري بدلا من جلب كميات كبيرة من المعدات إلى واشنطن. وقام الجيش، المسؤول عن تطوير خيارات موكب أو حدث احتفالي، بتجميع خمسة خيارات أولية أحيلت إلى قيادة البنتاغون.

وتتميز الخيارات الأولية على نطاق واسع بأنها "صغيرة ومتوسطة وثقيلة وعرض متعدد الوسائط". ويمكن تعديل كل منها لتلبية طلبات محددة من ترامب.

وذكر المسؤول أن أحد المؤشرات على عدم حماس البنتاغون للمشروع هو أن وزارة الدفاع أبلغت الجيش بإشراك عدد كبير من الطائرات في الحفل لتخفيف العبء عن كاهل القوات البرية.

ولم يعلق البنتاغون على الخيارات المحتملة. ووضحت المتحدثة باسم دانا وايت للشبكة، إن تعليقاتها العامة السابقة للصحافيين، في الثامن من فبراير/ شباط، ما زلت قائمة قائلة: "ما زلنا في المراحل الأولى، وعندما نمتلك هذه الخيارات سنقدم ذلك إلى البيت الأبيض وسوف يقرر الرئيس".

وقالا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دونفورد، إن "الادارة ستضع خيارات لمعالجة طلب الرئيس من العرض... ورفع ترامب هذه المسألة بعد أن شهد الاحتفال بيوم الباستيل الفرنسي في باريس العام الماضي لكنه لم يحدد ما يريده بعد."