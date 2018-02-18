عدد ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة 65 بعد عدم صعود راكب للرحلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت شركة ايسمان للطيران، إن قتلى الطائرة المنكوبة عددهم 65 وليس 66 وذلك بعد عدم صعود أحد الركاب على متن الطائرة في هذه الرحلة وفقا لكشف أسماء للركاب المنشور على موقع الشركة.
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت في تقرير سابق أن الطائرة اختفت عن الرادار بعد مضي 50 دقيقة على إقلاعها وسقطت في منطقة جبلية وعرة في منطقة سميرم جنوب محافظة أصفهان وأن وصول الإسعاف الجوي لها "صعب جدا."
وكان النائب العام بإيران، محمد منتظري، وجه بتشكيل مجموعة عمل من أجل تقصي أسباب سقوط الطائرة، وذلك في بيان عبّر فيه عن تعازيه ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
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