إيران تعلن العثور على حطام الطائرة المنكوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن جعفر غوهركاني مساعد محافظ كهكيلوية وبوبر أحمد لشؤون الإسناد بإيران، الاثنين، عن العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في منطقة دنغزنلو في سميرم التابعة لمحافظة أصفهان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويذكر أن شركة ايسمان المالكة للطائرة المنكوبة أعلنت أن عدد قتلى هذا الحادث 65 وليس 66 وذلك بعد عدم صعود أحد الركاب على متن الطائرة في هذه الرحلة وفقا لكشف أسماء للركاب المنشور على موقع الشركة.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت في تقرير سابق أن الطائرة اختفت عن الرادار بعد مضي 50 دقيقة على إقلاعها وسقطت في منطقة جبلية وعرة في منطقة سميرم جنوب محافظة أصفهان وأن وصول الإسعاف الجوي لها "صعب جدا."