شاهد.. توجه فرق الإنقاذ لموقع الطائرة الإيرانية المنكوبة

توجه فرق الإنقاذ لموقع طائرة إيران المنكوبة

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 فبراير/شباط 2018; 11:54 (GMT +0400).
إيرانحوادث طيرانكوارث الطيرانطائرات
1:15

أعلن جعفر غوهركاني مساعد محافظ كهكيلوية وبوبر أحمد لشؤون الإسناد بإيران، الاثنين، عن العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في منطقة دنغزنلو في سميرم التابعة لمحافظة أصفهان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ويذكر أن شركة ايسمان المالكة للطائرة المنكوبة أعلنت أن عدد قتلى هذا الحادث 65 وليس 66 وذلك بعد عدم صعود أحد الركاب على متن الطائرة في هذه الرحلة وفقا لكشف أسماء للركاب المنشور على موقع الشركة.

إيرانحوادث طيرانكوارث الطيرانطائرات