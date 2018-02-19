شاهد.. توجه فرق الإنقاذ لموقع الطائرة الإيرانية المنكوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ويذكر أن شركة ايسمان المالكة للطائرة المنكوبة أعلنت أن عدد قتلى هذا الحادث 65 وليس 66 وذلك بعد عدم صعود أحد الركاب على متن الطائرة في هذه الرحلة وفقا لكشف أسماء للركاب المنشور على موقع الشركة.