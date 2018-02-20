أمريكي يسرق إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يواجه أمريكي من ديلاوير تهمة كسر وسرقة إبهام يد أحد تماثيل محاربي "تيرا كوتا"، يقدر عمره بـ2000 عام، أثناء عرضه في متحف فرانكلين بفيلادلفيا.