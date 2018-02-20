أمريكي يسرق إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام

أمريكي يسرق إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 20 فبراير/شباط 2018; 07:03 (GMT +0400).
أمريكاسرقاتجرائمجرائم سرقةتحف آثرية
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السرقة وقعت في متحف فرانكلين في فيلادلفيا، حيث يعرض التمثال.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يواجه أمريكي من ديلاوير تهمة كسر وسرقة إبهام يد أحد تماثيل محاربي "تيرا كوتا"، يقدر عمره بـ2000 عام، أثناء عرضه في متحف فرانكلين بفيلادلفيا.

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