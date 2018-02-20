أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يواجه أمريكي من ديلاوير تهمة كسر وسرقة إبهام يد أحد تماثيل محاربي "تيرا كوتا"، يقدر عمره بـ2000 عام، أثناء عرضه في متحف فرانكلين بفيلادلفيا.
أمريكي يسرق إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام
أمريكي يسرق إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 20 فبراير/شباط 2018; 07:03 (GMT +0400).
1:17
السرقة وقعت في متحف فرانكلين في فيلادلفيا، حيث يعرض التمثال.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.