(CNN)-- توفي القس الإنجيلي الأمريكي الشهير بيلي غراهام، الأربعاء، عن عمر يناهز 99 عاما، في منزله بولاية كارولينا الشمالية.
ظهر في 185 دولة.. رحيل أشهر المبشرين الأمريكيين وواعظ الرؤساء
رحيل أشهر المبشرين الأمريكيين وواعظ الرؤساء
العالم
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
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بيلي غراهام ولد في عام 1918 وترعرع في مزرعة ألبان في شارلوت، بولاية كارولينا الشمالية.
(CNN)-- توفي القس الإنجيلي الأمريكي الشهير بيلي غراهام، الأربعاء، عن عمر يناهز 99 عاما، في منزله بولاية كارولينا الشمالية.
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