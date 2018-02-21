ظهر في 185 دولة.. رحيل أشهر المبشرين الأمريكيين وواعظ الرؤساء 

رحيل أشهر المبشرين الأمريكيين وواعظ الرؤساء

العالم
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
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2:34

بيلي غراهام ولد في عام 1918 وترعرع في مزرعة ألبان في شارلوت، بولاية كارولينا الشمالية.

(CNN)-- توفي القس الإنجيلي الأمريكي الشهير بيلي غراهام، الأربعاء، عن عمر يناهز 99 عاما، في منزله بولاية كارولينا الشمالية. 
 

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