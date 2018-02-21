مراهق أمريكي يخترع جهازاً لحماية الطلاب في حوادث إطلاق النار

أمريكي يخترع جهازاً للحماية من إطلاق النار

العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:21

جستن ريفارد هو أحد قدامى الطلاب في مدرسة سومريست الثانوية في ويسكنسون

(CNN)-- تمكن طالب في مدرسة بأمريكا من اختراع جهاز بسيط يمكنه إنقاذ حياة الطلاب خلال وقوع حوادث إطلاق النار.
 