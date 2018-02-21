(CNN)-- تمكن طالب في مدرسة بأمريكا من اختراع جهاز بسيط يمكنه إنقاذ حياة الطلاب خلال وقوع حوادث إطلاق النار.
مراهق أمريكي يخترع جهازاً لحماية الطلاب في حوادث إطلاق النار
أمريكي يخترع جهازاً للحماية من إطلاق النار
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:21
جستن ريفارد هو أحد قدامى الطلاب في مدرسة سومريست الثانوية في ويسكنسون
(CNN)-- تمكن طالب في مدرسة بأمريكا من اختراع جهاز بسيط يمكنه إنقاذ حياة الطلاب خلال وقوع حوادث إطلاق النار.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.