(CNN)-- كشفت الممثلة المكسيكية، كارلا سوزا نجمة المسلسل الأمريكي الشهير “How to Get Away with Murder”، عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية من قبل أحد المخرجين السينمائيين.
ممثلة مكسيكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها
ممثلة مكسيكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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كارلا سوزا قالت إنها وضعت في فندق مع مخرج بمعزل عن باقي أعضاء الطاقم
(CNN)-- كشفت الممثلة المكسيكية، كارلا سوزا نجمة المسلسل الأمريكي الشهير “How to Get Away with Murder”، عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية من قبل أحد المخرجين السينمائيين.
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