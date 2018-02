ممثلة مكسيكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها

(CNN)-- كشفت الممثلة المكسيكية، كارلا سوزا نجمة المسلسل الأمريكي الشهير “How to Get Away with Murder”، عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية من قبل أحد المخرجين السينمائيين.