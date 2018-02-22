ممثلة مكسيكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها

ممثلة مكسيكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب 

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
اغتصابهوليوودجرائمجرائم جنسيةمشاهير
0:49

كارلا سوزا قالت إنها وضعت في فندق مع مخرج بمعزل عن باقي أعضاء الطاقم

(CNN)-- كشفت الممثلة المكسيكية، كارلا سوزا نجمة المسلسل الأمريكي الشهير “How to Get Away with Murder”، عن تعرضها للاغتصاب في بداية مسيرتها الفنية من قبل أحد المخرجين السينمائيين.
 

اغتصابهوليوودجرائمجرائم جنسيةمشاهير