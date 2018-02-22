ترامب يقترح تسليح المعلمين لمنع هجمات على المدارس
ترامب يقترح تسليح معلمين لمنع هجمات على مدارس
العالم
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 04:10 (GMT +0400).
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تلقى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح المعلمين وتدريبهم الكثير من الانتقادات
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