شاهد.. أعمال شغب بين مشجعي بلباو وسبارتاك موسكو

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على موقع تويتر نشر أحد مشجعي فريق نادي بلباو ويدعى ديفيد فيلومبراليس، مقطع فيديو قال إنه التقط من مكان وقوع الاشتباكات مضيفاً في تصريح لشبكتنا “أصيب العديد من الأشخاص بجروح من مشجعي بلباو. لقد تعرضنا لهجوم من قبل مشجعي سبارتاك أولتراس بكرات الغولف والزجاجات ولم تصل أي سيارة الإسعاف."