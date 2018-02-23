(CNN)—ردت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها في آخر حوار لها، ووصفه لها بأنها كانت “متزعزعة“.
بالفيديو... أوبرا وينفري ترد على وصف ترامب لها بالـ“متزعزعة”
بالفيديو... أوبرا وينفري ترد على هجوم ترامب
العالم
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 03:20 (GMT +0400).
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أوبرا وينفري تحدثت عن التكنهات التي تدور حول ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
(CNN)—ردت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها في آخر حوار لها، ووصفه لها بأنها كانت “متزعزعة“.
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