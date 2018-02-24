مظاهرات ضد كوريا الشمالية قبل اختتام الأولمبياد الشتوية

وكان العديد منهم يحتجون على وجه التحديد على وجود كيم يونغ تشول نائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، والذي يلقي الكوريون الجنوبيون عليه اللوم بسبب غرق السفينة البحرية تشيونان عام 2010، والتي أودت بحياة 46 بحارا من كوريا الجنوبية.