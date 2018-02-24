مظاهرات ضد كوريا الشمالية قبل اختتام الأولمبياد الشتوية

مظاهرات ضد كوريا الشمالية مع نهاية الأولمبياد

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
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خرج كوريون جنوبيون في مظاهرة تنديد بكوريا الشمالية، السبت، في الوقت الذي يزور فيه وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية البلاد وذلك لحضور الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ.

وكان العديد منهم يحتجون على وجه التحديد على وجود كيم يونغ تشول نائب رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، والذي يلقي الكوريون الجنوبيون عليه اللوم بسبب غرق السفينة البحرية تشيونان عام 2010، والتي أودت بحياة 46 بحارا من كوريا الجنوبية.

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