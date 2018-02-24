شاهد.. لقطات من جهود انتشال حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

(CNN)-- هذا الفيديو يظهر الجهود التي تقوم بها السلطات المختصة لانتشال حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة، حيث سقطت قبل اسبوع، في منطقة دنغزنلو في سميرم التابعة لمحافظة أصفهان. وأعلنت شركة ايسمان المالكة للطائرة المنكوبة أن عدد قتلى هذا الحادث هو 65 شخصاً.