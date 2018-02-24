احتجاجات لليمين المتطرف في ميلان وأخرى معارضة في روما
شاهد.. احتجاجات معارضة للتطرف في روما
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
1:56
شهدت إيطاليا، السبت، مظاهرات لليمين المتطرف في ميلان ومظاهرات أخرى معارضة للتطرف في روما، في الوقت الذي تهيمن فيه قضايا حول تدفق وإدماج المهاجرين على إيطاليا قبل موعد الانتخابات التشريعية في الـ4 من شهر مارس/ آذار المقبل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.