احتجاجات لليمين المتطرف في ميلان وأخرى معارضة في روما

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شهدت إيطاليا، السبت، مظاهرات لليمين المتطرف في ميلان ومظاهرات أخرى معارضة للتطرف في روما، في الوقت الذي تهيمن فيه قضايا حول تدفق وإدماج المهاجرين على إيطاليا قبل موعد الانتخابات التشريعية في الـ4 من شهر مارس/ آذار المقبل.