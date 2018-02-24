احتجاجات لليمين المتطرف في ميلان وأخرى معارضة في روما

شاهد.. احتجاجات معارضة للتطرف في روما

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
ايطاليااحتجاجاترومامظاهراتميلان
1:56

شهدت إيطاليا، السبت، مظاهرات لليمين المتطرف في ميلان ومظاهرات أخرى معارضة للتطرف في روما، في الوقت الذي تهيمن فيه قضايا حول تدفق وإدماج المهاجرين على إيطاليا قبل موعد الانتخابات التشريعية في الـ4 من شهر مارس/ آذار المقبل.

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