حصرياً.. رئيس جورجيا السابق لـCNN: بوتين يكره أمريكا

(CNN)-- كان المفضل لدى واشنطن في الصراع ضد روسيا التي يتزعمها فلاديمير بوتين. بصفته رئيساً لجورجيا خلال حرب عام 2008، وكونه أيضاً شخصية معارضة أوكرانية، وصف البعض ميخائيل ساكاشفيلي على أنه عدو بوتين اللدود. الآن يزعم ساكاشفيلي أن بوتين يستولي على الأراضي في الدول السوفيتية السابقة لأسباب سياسية، في حين أن دونالد ترامب مشتت جداً بسبب الاختراق المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وفي مقابلة لشبكتنا، قال ساكاشفيلي إن "بوتين يكره أمريكا. مهما كان الرئيس الأمريكي، فالرئيس الأمريكي الجيد الوحيد هو الرئيس الأمريكي الضعيف."