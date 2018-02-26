إيفانكا تنتقد مذيعاً بعد سؤالها عن ترامب والاتهامات الجنسية
إيفانكا تنتقد مذيعاً بعد سؤالها عن ترامب
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
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قالت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها لا تصدق من وجه إلى والدها أصابع الاتهام بالتحرش الجنسي وأن ذلك يعد "حقاً لها"، منتقدة المذيع بسؤاله "غير اللائق."
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