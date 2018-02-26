إيفانكا تنتقد مذيعاً بعد سؤالها عن ترامب والاتهامات الجنسية

إيفانكا تنتقد مذيعاً بعد سؤالها عن ترامب

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
أمريكاالبيت الأبيضالتحرش الجنسيدونالد ترامبواشنطن
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قالت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها لا تصدق من وجه إلى والدها أصابع الاتهام بالتحرش الجنسي وأن ذلك يعد "حقاً لها"، منتقدة المذيع بسؤاله "غير اللائق."

أمريكاالبيت الأبيضالتحرش الجنسيدونالد ترامبواشنطن