شاهد.. نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور العالم آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة. الهندمشاهيردبيشرطة دبيحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:01 الممثلة الهندية توفيت في 24 فبراير/ شباط في دبي (CNN)— توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها. الهندمشاهيردبيشرطة دبيحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-280218-Bollywood-Star-Funeral","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/02/28","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.