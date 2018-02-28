شاهد.. نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور

نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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الممثلة الهندية توفيت في 24 فبراير/ شباط  في دبي

(CNN)— توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها.

 

 

 

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