بعد عرضه الاعتراف بطالبان كحزب.. رئيس أفغانستان لـCNN: كل حرب يجب انتهائها سياسيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال رئيس أفغانستان، أشرف غاني، إن "كل حرب" لابد لها من أن تنتهي بصورة سياسية، وذلك بعد يوم على عرضه الاعتراف بحركة طالبان كحزب سياسي شرعي.

من داخل مهمة سرية لقتل قادة طالبان والقاعدة 0:53

جاء ذلك في مقابلة لغاني مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "نحن نعرض اتفاقا سلميا شاملا، حتى لا يرفض، وإذا رفضوه (حركة طالبان) عندها عليهم تحمل عواقب ذلك،" لافتا إلى أن هذا العرض الشامل سيفصل بين "هؤلاء الذين يريدون النأي بأنفسهم عن المنظمات الإرهابية الدولية والنشاطات الإرهابية."

وتابع قائلا: "اعتقد أننا سننجح، ونأمل أن الجانب الآخر المتمثل بطالبان سيرون هذا كأفضل فرصة ونأمل أن ينتهزوها فيما يحقق صالح شعبنا، ونأمل أيضا من أصدقائنا الدوليين والإقليميين الوقوف بصفنا ودعم هذا."