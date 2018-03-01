مسؤول أمريكي يرد لـCNN على تصريح بوتين حول امتلاك "صواريخ لا تقهر"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— شكك مسؤول أمريكي على إطلاع بآخر التصريحات العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وما قاله عن امتلاك بلاده لما وصفه "صواريخ لا تقهر."

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وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريح للزميلة باربرا ستار لـCNN: "إن الولايات المتحدة راقبت عمليات إطلاق صواريخ روسية محدودة وبالتحديد لصواريخ كروز،" مؤكدا أن عددها أقل من خمسة تجارب وانتهت كلها بانفجار الصواريخ.

وأكد المسؤول على أن بلاده لديها شك كبير بأن ما صرح به بوتين يمكن أن يكون حتى قريب من المرحلة العملية والتطبيق، لافتا إلى أن تصريحاته وإلى حد كبير منها للاستهلاك السياسي الداخلي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس/ آذار الجاري.

وألقى المسؤول الأمريكي الضوء على أنه وفي حال قامت روسيا بمهاجمة أمريكا فإنها ستواجه برد هائل القوة.