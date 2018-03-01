“معلّمة فن الإغراء” تعد بكشف أسرار تربط ترامب بروسيا

1:51

هذه هي الصور التي سلطت ضوءاً على أزناستيا ريبكا لم تتوقعه..هي تظهرها مسترخية على قارب مع رجلين، أحدهم أوليغ ديريباسكا، أحد أغنى أغنياء روسيا، والآخر أحد كبار المسؤولين الروس، نائب رئيس الوزراء، سيرغي بريهودكو.